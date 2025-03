Sondaggio per prof e studenti del nostro Istituto

Abbiamo deciso di avviare un sondaggio nella nostra scuola per capire quanto e come i nostri coetanei usano l’Intelligenza Artificiale. Abbiamo fatto compilare in forma anonima un breve questionario ("Quanto usi l’IA?", "Per cosa la usi?") agli alunni presenti nel nostro Istituto. Abbiamo quindi analizzato i risultati e li abbiamo rappresentati per mezzo di grafici, estendendo poi il sondaggio anche ai docenti e ai collaboratori scolastici.

L’insegnante di Materie letterarie la utilizza per creare dei questionari o per preparare testi in lingua per gli studenti stranieri; la professoressa di Matematica e Scienze ricorre raramente all’IA per formulare test di Scienze, per elaborare dati velocemente e per fare ricerche; quella di Inglese non la usa molto, se non per pianificare le lezioni e cercare nuove idee; la professoressa di Francese a volte per correggere le verifiche; la professoressa di Arte la utilizza per la progettazione grafica; quella di Musica non la usa; quella di Scienze Motorie ricorre all’IA per cercare nuovi spunti, la professoressa di IRC vorrebbe utilizzarla per riassumere documenti e leggi ministeriali; il docente di Sostegno la usa per realizzare mappe, sintesi vocali, testi semplificati, poco per la vita privata. Infine, un collaboratore scolastico la usa soprattutto per modificare le foto.

Come risulta chiaro dal sondaggio, noi studenti ricorriamo molto più spesso all’ IA rispetto agli adulti. Forse perché siamo nati con l’Intelligenza Artificiale "a portata di mano" e ci fa "meno paura"? Certamente scoprirne le potenzialità è una sfida per noi allettante.