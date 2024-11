Sonar, la casa della musica. Si sono conclusi i lavori e oggi riprendono le attività

Il Sonar di Colle diventa SNR ed oggi ripartono le attività. Con la conclusione dei lavori di ammodernamento portati avanti dal Comune, Sonar – Casa della Musica, si evolve nel progetto: SNR. "Siamo entusiasti di questo ulteriore passo – conclude il Presidente di Mosaico Claudio Niccolini - certi che riusciremo ad offrire alla comunità, oltre a eventi e musica, anche un luogo condiviso di espressione artistica, di crescita culturale e di socialità. E in questa direzione assume un ruolo fondamentale il supporto e la collaborazione con l’Amministrazione e gli uffici del Comune di Colle di Val d’Elsa, ai quali va il mio ringraziamento per tutto il lavoro svolto negli ultimi anni e fino ad oggi. Ringraziamenti che vanno poi indubbiamente estesi ai volontari ed ai soci di Mosaico APS, quali imprescindibili e instancabili attori protagonisti di tutti i nostri progetti, e senza i quali niente sarebbe possibile". Questa sera l’evento di apertura, dove si celebrerà l’inaugurazione e il nuovo progetto con le esibizioni della band psychedelic rock americana Federale, dell’artista post punk Tabacco e a seguire il DJ set di Macheda e Butch Eno. Un passo importante nel percorso promosso dall’associazione MOSAICO APS, che da due anni ha cercato di riscoprire e rivitalizzare il luogo, perseguendo il concept che già era stato alla base del processo di rigenerazione urbana di fine anni ’90, che aveva appunto dato vita allo spazio-opera d’arte SONAR – Casa della Musica a firma dell’artista Loris Cecchini. SNR è l’acronimo di Sonar Noise Resistance, concettualmente rappresenta uno spazio più ampio, mutevole e trasversale, che unisce musica, arte, cultura, creatività e socialità, aperto a tutta la comunità. Non soltanto una sigla dunque, ma un simbolo di trasformazione, dove la S richiama il nome originario memoria storica del luogo, N per Noise, che rappresenta le vibrazioni espressive, sociali e culturali che animano questo spazio, e infine R per Resistance, a rappresentare la resistenza culturale e sociale che ci spinge a superare le sfide, valorizzando la ricchezza creativa del nostro territorio e delle persone che lo animano. La musica come sempre sarà protagonista e si attendono molti ospiti per potersi godere una serata in uno dei locali più conosciuti. Saranno attese per la serata inaugurale anche le istituzioni locali, in primis l’assessore alla cultura Daniele Tozzi, ma anche il vice sindaco Marco Speranza.

Lodovico Andreucci