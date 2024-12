Sona sona campanina. La pioggia non sciupa la festa di Santa Lucia. In fila per la benedizione

di Laura Valdesi

SIENA

"Nonna, nonna... voglio la campanina!". Piove forte, qualche bancarella ha già lasciato Pian dei Mantellini. Ma l’entusiasmo dei bambini e la magia che crea nel cuore il luccichio della festa di Santa Lucia è più forte di ogni avversità del meteo. "Basta anche una piccola", insiste ottenendo subito l’oggetto che ogni senese custodisce in casa. E negli anni colleziona. Peccato per la pioggia, vero. Ma al mattino ieri c’è stato il pienone nella via dove i commercianti hanno schierato torroni e dolci di ogni tinta, brigidini anche al cioccolato. Croccante. Gli addobbi di Natale, i lavori fatti a mano con tanto amore dai ragazzi del ’Laboratorio’ e dai piccoli della Chiocciola. Un tuffo nei colori delle 17 Contrade e nei sapori della tradizione.

Ma Santa Lucia è anche una ricorrenza religiosa molto sentita. A giudicare dalla fila di persone che attendono il turno per la benedizione degli occhi. I sacerdoti si danno il cambio, da don Enrico Grassini e don Emanuele Salvatori, a don Flavio Frignani. Ci sono grandi e bambini, persone di ogni età. Anche quando nel pomeriggio inizia a piovere la coda resta corposa. Per prendere i panini benedetti che – sorpresa – ieri mattina venivano distribuiti in chiesa anche dal presidente della Fondazione Monte dei Paschi Carlo Rossi. Si poteva lasciare un’offerta, accendere un lumino. Occasione per ritrovarsi e scambiarsi gli auguri. Per un attimo Siena torna quella di un tempo. Piccola e solidale. Intima. Unita nella semplicità di un gesto e nel suono di una campanina, simbolo delle proprie radici. Siena torna bambina.