Somari, nel 2026 il palio straodinario

Se ne parlava ormai da tempo e l’ufficialità alla fine è arrivata: nel 2026 Torrita di Siena avrà due edizioni del Palio dei Somari. Oltre all’appuntamento di marzo (si correrà il 22) ci sarà il ’bis’ a giugno per una edizione straordinaria che, come è ormai tradizione, si svolgerà il sabato in notturna: il 6 giugno è la data che i torritesi hanno già in mente e nel cuore.

L’annuncio del Palio straordinario è stato dato dall’associazione Sagra San Giuseppe, il motore organizzativo di una manifestazione che è cresciuta molto negli anni e proiettata sempre al futuro. Una edizione speciale che vuole celebrare i 60 anni dalla nascita del Palio dei Somari e la settantesima edizione. Torneranno, la settimana precedente, le taverne nel centro storico e ovviamente nei prossimi mesi ne sapremo di più per una edizione già molto attesa, basti pensare che l’ultimo Palio straordinario fu corso nell’ormai lontano 2016 (a vincere fu la contrada Le Fonti).

Dopo il debutto a marzo sarà invece il primo ’straordinario’, nel ruolo di presidente della Sagra San Giuseppe, per Massimo Bolici.

Si prevedono novità interessanti, per i contradaioli, invece, ci sarà da "raddoppiare" le energie per il "bis" di giugno: l’entusiasmo vola già alto a Torrita di Siena.

Luca Stefanucci