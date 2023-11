Soluzioni green del gruppo Hera che apre a Siena

Uno sportello per aumentare le opportunità di energia pulita e risparmio. È questa la scelta del Gruppo Hera, la multiutility per la gestione sostenibile di energia, acqua e rifiuti presente da ieri anche a Siena, con l’inaugurazione dello sportello di via Cavour che allarga ulteriormente la presenza di Hera in Toscana. Un primo punto in provincia di Siena per la multiutility già presente a Lucca, Livorno e Prato, gestendo inoltre la pubblica illuminazione in una dozzina di comuni toscani e diversi impianti per la gestione rifiuti nelle province di Pisa e Pistoia. In un momento delicato per i mercati dell’energia, una possibilità di scelta in più per le famiglie nella transizione verso stili di vita più sostenibili, puntando su energia pulita e risparmio. Un supporto alla sostenibilità che Hera già fornisce anche alle imprese senesi, in materia di forniture energetiche, acqua e rifiuti.

"Una nuova casa per i nostri clienti nel comune di Siena – sottolinea Francesca Pomes, responsabile vendita Centro Nord Hera Comm -, un’opportunità per iniziare con le famiglie un percorso importante che vada sempre più verso la transizione energetica, rispettando quegli impegni che l’Agenda 2030 ci impone. Il gruppo Hera nasce in Emilia Romagna, occupandosi di servizi regolamentati e a libero mercato, e negli anni ha fatto passi da gigante. Noi ci rivolgiamo senza distinzioni sia all’utenza domestica, sia alle piccole, medie e grandi impresi. Ambiente, acqua, rifiuti e afficentameno sono i nostri punti di forza. Vogliamo accogliere sia coloro che sono già nostri clienti sia coloro che vorranno diventarlo, per raccontare loro cosa è necessario fare per raggiungere la sostenibilità, affidandosi ad un gruppo che ha le spalle abbastanza larghe per affrontare le sfide e le difficoltà del presente, ma anche del futuro".