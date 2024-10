‘Solidarte’: obiettivo la nuova ambulanza

Per la prima volta la solidarietà e l’arte sono a disposizione della Misericordia di San Gimignano per una mostra mercato di ‘Solidarte’ per l’acquisto della nuova ambulanza d’emergenza del 118 alla Mise delle torri che dal 1792 è in cammino e in aiuto alla comunità. Nella nuova sala espositiva del palazzo della Cancelleria di via San Matteo si è aperta la mostra con 40 artisti "internazionali", dicono nell’invito, di opere ed il ricavato andrà a favore della pia istituzione di carità. Evento promosso dalla Associazione ‘Arte Libera-Mente’ di San Gimignano del presidente Duccio Manzi con lo scopo di vicinanza alla Misericordia, con il patrocinio del Comune e per continuare l’opera sia di Solidarietà e sia di Arte. La mostra mercato rimarrà aperta fino al 3 novembre tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 19.

Rom. Fran.