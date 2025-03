Soldi per i parcheggi. Piano della Regione

La Regione ha finanziato la realizzazione di parcheggi stanziando a questo scopo 26,4 milioni di euro destinati a 23 Comuni toscani risultati vincitori dell’apposito bando.

In provincia di Siena sono tre i comuni destinatari dei fondi. Si tratta di Trequanda, Sovicille e Castelnuovo Berardenga, ai quali vanno complessivamente 2.953.486 euro.

"Con i fondi a loro disposizione realizzeranno – affermano il presidente della Regione, Eugenio Giani e l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli - opere attese dai cittadini e capaci di decongestionare la mobilità nei centri urbani, di agevolare l’intermodalità tra gomma e ferro e di realizzare opere di riqualificazione urbana. Questi ingenti finanziamenti vanno a sommarsi ai circa 18 milioni di euro che abbiamo erogato nel 2024, destinandoli a 21 Comuni toscani che hanno così potuto iniziare i lavori per realizzare i loro progetti".

Al Comune di Sovicille vanno 2.254.486 euro che serviranno per la realizzazione di nuove aree di parcheggio finalizzate alla valorizzazione del territorio ed alla pedonalizzazione dei centri storici. Si tratta del lotto I del parcheggio di via Mazzini a Sovicille e del lotto II del parcheggio di via Carlo Costa a Torri. Nel complesso saranno realizzati 71 posti auto.

A quello di Castelnuovo Berardenga 360.000 euro che il Comune impiegherà per un Intervento di ampliamento per complessivi 43 posti auto del parcheggio pubblico a servizio del borgo storico di Vagliagli.

Al Comune di Trequanda va un finanziamento di 339.214 euro che serviranno alla costruzione di un parcheggio pubblico in piazzale della Quercia.