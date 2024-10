Sogno "Giro d’Italia" in città. Rumors su una possibile tappa da Gubbio a Siena il 18 maggio

L’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia a Rapolano, il 9 maggio scorso, è entrata nella storia del paese termale. Richiamando tantissimi appassionati e rappresentando, al contempo, un bellissimo biglietto da visita. Si sa, potenza della maglia rosa e della grande carovana che segue i ciclisti, dell’organizzaizone come sempre perfetta. Tanti hanno pensato che anche Siena potesse tuffarsi nell’impresa candidandosi ad ospitare un arrivo o, magari, la partenza di una tappa del Giro d’Italia. Sarebbe davvero un bel colpo per l’amministrazione Fabio, con ricadute positive sul turismo e sull’accoglienza non solo in città ma anche nel territorio circostante. Sogno, si dirà. Certo è che a palazzo pubblico non mancano certo i buoni rapporti con l’organizzazione, se si considera che c’è già una sinergia per la Gran fondo Strade bianche, diventata fiore all’occhiello. Ma riguardo alla corsa rosa il silenzio in città regna sovrano. Probabilmente sono solo rumors rilanciati, per esempio, anche a seguito di quanto riportato dal giornale on line ’Cronaca eugubina’ dove si legge che "il 18 maggio 2025 Gubbio potrebbe ospitare il Giro d’Italia con la partenza della tappa Gubbio-Siena, ma ancora non è ufficiale. Lo ha detto il sindaco Vittorio Fiorucci". Sarebbe dunque per la città umbra una possibilità anche se ci sono in concomitanza eventi importanti della tradizione per cui occorre usare il condizionale. Non resta che attendere (poco) perché il 12 novembre a Roma verranno svelati dettagli sulle tappe. Finora si sa che la partenza è in Albania, il 9 maggio, per poi approddare in Puglia e da qui risalire lo Stivale. Chissà se davvero troverà spazio anche Siena nella corsa ciclistica più amata dagli italiani.

La.Valde.