Sofia, per un soffio niente finale "Ma siamo tutti fieri di lei"

Il sogno di Sofia Cherubini, la giovanissima aspirante Miss Mondo di Piancastagnaio finalista al premio di bellezza che si sta svolgendo a Gallipoli nella splendida terra pugliese, non ce l’ha fatta essendo stata eliminata nella seconda selezione che prevedeva la scelta delle 25 ragazze su 50 per la partecipazione alla serata finale che si terrà domenica prossima a Gallipoli. "Siamo tutti fieri di lei", ha commentato la mamma Sabrina Ponzuoli che ne ha seguito la straordinaria avventura. Un’avventura condivisa dalla comunità di Piancastagnaio e dell’Amiata in generale che si espressa massicciamente anche nella votazione on line attraverso i portali dedicati via web.

G.S.