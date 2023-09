Sofia, la ragazza d’oro. Vittoria al Trofeo Coni

È campionessa italiana conquistando la medaglia d’oro al ’Trofeo Coni’ di Taekwondo. Così Sofia Bechini, 14enne di Abbadia San Salvatore, si congeda dalla categoria cadetti nella specialità ’Freestyle’. Tre anni fa, prima dello stop per Covid, l’oro lo aveva conquistato nel ’combattimento’.

L’oro è stato conquistato ieri mattina in Molise, dove si è tenuta la manifestazione che ha visto la partecipazione di 4500 atleti provenienti da tutte le regioni italiane e anche dall’estero.

Infatti nel ’Trofeo Coni’ il presidente Giovanni Malagò ha invitato anche gli atleti italiani di queste specialità impegnati in altre nazioni. La neo campionessa, nella precedente edizione tenutasi in Toscana, aveva vinto, sempre nel ’Freestyle’.

Gareggia con la maglia dell’Associazione dilettantistica Taekyon di Arezzo. A seguirla, come tutti gli altri giovani associati, i due tecnici Gabriele Sguerri e Federico Della Felice, che avveano preannunciato un ottimo risultato per la giovane di Abbadia San Salvatore. "La nostra ragazza – hanno scritto gli allenatori prima della gara nel loro sito – ha sempre affrontato gli appuntamenti importanti con determinazione, nonostante non fosse al 100 per cento (un infortunio continuo). Siamo sicuri che, comunque, porterà del metallo in Regione anche quest’anno".

Ed è arrivato, con merito, l’oro a conclusione di un percorso da record nella categoria cadetti. Ora Sofia guarda avanti, determinata ad andare avanti riuscendo a conciliare scuola e allenamenti con determinazione e straordinari risultati.

Massimo Cherubini