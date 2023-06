Sofia alle selezioni di Miss Mondo Tutto il paese tifa per la ragazza

Piancastagnaio e tutta l’ Amiata sono idealmente presenti nella splendida Gallipoli nel cuore della Puglia dove con l’arrivo delle 120 candidate provenienti da tutta Italia è iniziato ufficialmente il concorso Miss Mondo 2023, concorso di bellezza nazionale che dovrà incoronare il prossimo 11 giugno la più bella top model Italiana che dovrà rappresentare la nostra nazione alla finale del concorso mondiale Miss World.

Tra le 120 bellezze arrivate da tutta la penisola c’è anche la giovanissima studentessa pianese Sofia Cherubini arrivata all’ importante appuntamento di bellezza dopo aver superato importanti selezioni nelle maggiori città Italiane.

Sofia Cherubini, 18 anni, alta un metro e settantacinque, sta terminando il quarto anno del liceo delle Scienze umane. E’ giocatrice di pallavolo nella formazione amiatina della Saiuz Due, ha una grande passione per il teatro e per la recitazione. Ma adora fare lunghe passeggiate nei boschi dell’Amiata. Nel percorso che ha intrapreso le sono stati vicini i genitori, in primis la mamma Sabrina Ponzuoli che gestisce insieme alla sorella Maria Assunta un negozio di parrucchiere nel paese. Alla giovane Sofia Cherubini, che dovrà affrontare nei prossimi giorni le varie fasi selettive in vista della serata finale di domenica 11 giugno che si svolgerà come detto nella cornice pugliese della splendida Gallipoli sono arrivate le felicitazioni del sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini che ha ricordato come il paese di Piancastagnaio è particolarmente in sintonia con il mondo della moda e della creatività. "Sono felice che Sofia sia in gara per Miss Mondo, diamole il nostro sostegno", le parole del sindaco. Che si può dare votando Sofia online. Per esprimere la preferenza bisogna andare sul link https:lamissdelweb.missmondo.it, selezionare Regione Marche, cliccare sul bottone ’vota’. Il concorso scade oggi alle 18.

Per la giovane Sofia, oltre al sogno di Miss Mondo 2023, anche una chiara visione di quello che potrà essere il suo futuro prevalentemente indirizzato alla professione artistica e in particolare nel mondo dello spettacolo televisivo e teatrale. A Piancastagnaio c’è grande attesa per la finale.

Giuseppe Serafini