’Sipa Talks’, i segreti dei fotografi. Oggi le premiazioni ai Rinnovati. La mappa delle mostre da visitare

Il sipario dei Rinnovati si è aperto sul Siena Awards, con il pomeriggio dedicato ai ‘Sipa Talks’. Sul palco del teatro senese si sono avvicendati i grandi ospiti della manifestazione internazionale dedicata al mondo della fotografia, per raccontare il loro mestiere, la loro arte, la loro visione del mondo. Un programma serrato di interventi che prevedeva Kathy Moran, Brian Skerry, Jasper Doest, Barak Tafreshi, Gabriele Galimberti, Salwan Georges e William Albert Allard, protagonista di un momento davvero straordinario, quando sul palco è stato raggiunto da Benedetta Buccellato, che il fotografo ritrasse in Sicilia nel 1994 in uno dei suoi scatti più iconici.

Oggi a partire dalle 17 sempre ai Rinnovati andrà invece in scena la cerimonia di premiazione, alla quale parteciperanno grandi personaggi del mondo della fotografia e della cultura, che consegneranno l’ambita statuetta di cristallo agli autori delle fotografie vincitrici dei concorsi. E domani, finalmente, apriranno le mostre, che saranno visitabili fino a domenica 19 novembre tutti i fine settimana (venerdì dalle 15 alle 19; sabato, domenica e giorni festivi dalle 10 alle 19). La retrospettiva di Allard sui suoi 50 anni di lavoro per il ’National Geographic’ è ospitata a Sovicille nel centro culturale la Tinaia. ‘Ameriguns’ di Gabriele Galimberti, fotografo aretino che esplora in modo avvincente il complesso rapporto tra gli Stati Uniti e le armi da fuoco, si trova all’Accademia dei Rozzi. Le collettive del Siena Awards dedicate, come ogni anno, ai tre premi fotografici con scatti e video in arrivo da tutto il mondo sono ‘Siena International Photo Awards’, all’ex Distilleria Lo Stellino; ‘Creative Photo Awards’, nei Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico; e ‘Drone Photo Awards’, nell’Abbazia di San Galgano. Completa il programma la mostra fotografica personale di Ekaterina Starovoytova all’Area Verde Camollia 85. Già inaugurata ieri mattina, infine, la mostra ‘The sentient sea’, allestita Accademia dei Fisiocritici, con gli scatti di Brian Skerry, fotoreporter del ’National Geographic magazine’ e produttore cinematografico, specializzato in fauna marina e ambienti sottomarini. "Sono certo che gli animali a tutti i livelli hanno una propria ‘personalità’ – ha detto il fotografo - e che tutte le creature possiedono una sensibilità che gli permette di percepire e sentire. E che tutte le creature hanno bisogno degli altri".

Riccardo Bruni