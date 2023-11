S’inaugura la nuova sede. Arriva Prisco

Oggi inaugurazione della sede di Alleanza per Sinalunga alla presenza del Sottosegretario Prisco. Così i consiglieri comunali Mattia Savelli, Tatiana Roggi e Rebecca Papa: "Il gruppo consiliare Alleanza per Sinalunga avrà finalmente una ’casa’! Alle 18.30 inaugureremo la nostra sede, che si trova in viale Trieste 75 a Sinalunga, con la presenza del Sottosegretario al Ministero degli Interni Emanuele Prisco oltre agli onorevoli Francesco Michelotti (FdI) e Tiziana Nisini (Lega) a cui si affiancheranno Pallassini (coordinatore Provinciale di Forza Italia) e Alberto Lucioli (consigliere nazionale Udc.