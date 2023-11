Sinalunga prepara la grande festa. Verso la Carriera di San Martino

Primo weekend di festa a Sinalunga che si prepara per l’edizione 44 della Carriera di San Martino, evento dedicato al patrono del paese, e che vedrà la popolare corsa dei carretti come atto conclusivo. Questa sera uno dei momenti più attesi con la cena al palazzetto dello sport alla presenza degli equipaggi maschili e femminili dei nove rioni. Nell’occasione saranno estratte le batterie degli equipaggi e sarà presentato, a fine serata, lo stendardo realizzato dalla sinalunghese Vanessa Marcocci. Per vedere i carretti esibirsi nella parte alta del paese bisognerà aspettare la prossima settimana con le prove pomeridiane del sabato che anticiperanno la Carriera di domenica 12 novembre. Nel weekend conclusivo, in piazza Garibaldi, non mancheranno gli stand di street food dei rioni e la tensostruttura da dove assistere alla gara.