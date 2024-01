Sinalunga perde residenti. Calo costante, un quarto dei cittadini oltre i 65 anni

Il consiglio comunale di Sinalunga ha approvato, con nove voti favorevoli e tre contrari, la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2024-2026. Nel corposo documento emergono, tra l’altro, alcuni dati che fotografano la realtà sinalunghese che era e resta una delle più dinamiche e centrali dell’area ma che deve fare i conti, come ormai tutti, con il calo della popolazione e delle attività produttive.

L’analisi demografica mostra un territorio (non certo l’unico in Valdichiana) che continua a perdere abitanti: la popolazione residente al 31 dicembre 2022 è calata a 12.068 persone, il saldo tra i nati (82) e i deceduti (175) nell’anno è negativo e solo compensato, in parte, dagli immigrati (397, +33 nel confronto con gli emigrati) che sono arrivati in questo territorio.

L’emorragia è evidente e costante, nel 2013 il dato era di 12.806 residenti, 738 in più rispetto al 2022, anno in cui quasi un quarto della popolazione (3.031 persone) supera i 65 anni con la fascia maggiore di età che è quella adulta, tra i 30 ed i 65 anni (5.899 persone). Al 31 dicembre 2022 i bambini in età prescolare (0-6 anni) erano 573 contro i 784 del 2013 ma anche i 590 del 2021. Gli stranieri, 1.196 in tutto, rappresentano il 9,91 per cento dei residenti complessivi con la comunità più numerosa che è quella proveniente dalla Romania seguita da quella albanese.

Sinalunga può essere definita il punto di riferimento produttivo della Valdichiana, dove sono concentrate numerose attività, dall’industria fino alle attività commerciali che si sono insediate nella zona della Pieve.

In tanti storicamente trovano lavoro qui, come operaio, impiegato, commessa, tanto per citare qualche esempio. Ma anche per le attività i numeri indicano delle perdite: come si legge nella nota di aggiornamento al Dup, le imprese con sede nel comune di Sinalunga registrate agli archivi della Camera di Commercio di Siena risultano, nell’anno 2022, attestate a 1.285 unità, di cui 1.137 attive alla fine dell’anno. I settori economici in cui si riscontra il maggior numero di registrazioni sono il commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e motocicli (318 unità), costruzioni (199 unità), agricoltura (169 unità) e manifatturiero (157 unità) ma tutte queste hanno un saldo negativo tra iscrizioni e cessazioni nel 2022.

Le imprese registrate nel 2021 erano pari ad un totale di 1.332 unità, di cui 1.159 attive alla fine dell’anno. Ma quando si parla di attività non bisogna dimenticare il ruolo che ha avuto il periodo della pandemia che ha messo a dura prova diverse realtà in Valdichiana. E, purtroppo, c’è chi non ce l’ha fatta a continuare.