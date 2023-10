Sinalunga, lavori a scuola. Dal Comune 2,6 milioni

Oltre 2,6 milioni di euro investiti in edilizia scolastica. Un importante investimento quello dell’amministrazione comunale di Sinalunga in una sola legislatura. Alcuni lavori nei plessi scolastici sono già terminati altri termineranno nelle prossime settimane, questo va a sottolineare l’attenzione dell’amministrazione nei confronti delle famiglie e delle giovani generazioni.

Un impegno finanziario stanziato dal Comune per gli interventi strutturali nei vari plessi scolastici. Nel dettaglio, in tutte le scuole secondarie è stata ampliata la sicurezza, ovvero tutti i plessi scolastici sono stati dotati di scale di emergenza in modo da aumentare la sicurezza del personale e degli studenti che frequentano gli spazi scolastici. Per quanto la scuola primaria di Pieve di Sinalunga sono stati fatti lavori di consolidamento strutturale, mentre la secondaria di Sinalunga è stata interessata da lavori di efficientamento energetico, è stato rifatto l’impianto elettrico e quello antincendio, e sono stati realizzati alcuni nuovi servizi igienici per l’adeguamento delle barriere architettoniche. Interventi ancora in corso invece per l’adeguamento antisismico della palestra della scuola secondaria di Bettolle e del plesso della primaria. "Nei due plessi di Bettolle è stato impostato un cronoprogramma serrato per il completamento dei lavori. Purtroppo alcuni imprevisti e i ritardi nella consegna dei materiali da costruzione hanno allungato le tempistiche di realizzazione – ha detto il sindaco Edo Zacchei –. Ma ipotizziamo, salvo imprevisti, la fine dei lavori entro ottobre".