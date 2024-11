Simone Visconti al Borgo e Valerio Giglioli alla contrada della Pinetina

Simone Visconti è il nuovo priore della contrada di Borgo a Piancastagnaio . Succede a Sara Fe’ il cui mandato è scaduto appunto quest’anno. Lo ha eletto il popolo Borghese Sabato sera che ha rinnovato il vertice del rione giallo azzurro nei tre principali incarichi e che nei prossimi giorni eleggerà il consiglio nato dai risultati elettorali. Altra carica importantissima per la vita e le strategie paliesche della contrada della Pinetina è l’elezione del nuovo capitano Valerio Giglioni che prende il posto di Antonio Angelini. Lucia Sbrolli nominata nuovo difensore di giustizia , membro di diritto della contrada all’interno del magistrato delle contrade. La contrada di Borgo, è il rione con più contradaioli tesserati a Piancastagnaio. L’ ultima vittoria risale al 18 agosto 2023 sempre con il fantino Walter Pusceddu detto Bighino ed il cavallo Ultimo Baio. Simone Visconti aveva ricoperto l’incarico di priore della contrada Borghese nel maggio 2019 essendo vice priore e subentrando per statuto a Bruno Cornacchia priore di Borgo che aveva dovuto lasciare l’incarico essendosi candidato a primo cittadino di Piancastagnaio. "Sono molto contento di questa elezione – ha detto il neo priore Visconti- soprattutto per la stima e l’affetto di tutti i contradaioli di Borgo. Contento e soddisfatto soprattutto per questa contrada che amo particolarmente". "Sono entusiasta e motivato da questa elezione- ha commentato Valerio Giglioni neo capitano di Borgo- Cercherò di ripagare al meglio la fiducia che mi ha dato la contrada. Sarà una bella sfida per riportare prima possibile il Palio nella nostra sede della Pinetina. Assieme a me ci sarà Alessio Ponzuoli vice capitano che collaborerà pienamente con me".

Giuseppe Serafini