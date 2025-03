Silvano Focardi La scienza e le radici

Spesso l’affabilità, la simpatia, la schiettezza riescono a nasconderci tutta la profondità di uno scienziato, di un attento studioso. L’esempio calza alla perfezione per Silvano Focardi, una delle figure di rilievo della nostra cultura contemporanea espressa soprattutto come docente di Ecologia nella nostra Università, dove ha ricoperto il ruolo di rettore, nonché preside di facoltà e direttore di dipartimento. Ma, come talvolta accade, si rischia di dimenticare il suo "peso specifico", a livello internazionale, proprio perché mille volte incontrato, sempre salutato come un qualsiasi cittadino, dobbiamo dire sempre perfetto e a proprio agio in questo ruolo.

Focardi, qui in una divertita fotografia di Augusto Mattioli che risale al 2004, è stato presidente dell’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare, legale rappresentante, quindi presidente, della Stazione zoologica di Napoli. Laurea honoris causa in "Ciencias ambientales" all’Università di Conception in Cile. Chi non ricorda la ormai storica foto con il pinguino "vestito" dei colori della Contrada: come dire: "Sono al servizio della scienza mondiale ma mi porto dietro tutto il mio più intimo bagaglio di senese e contradaiolo!".

È stato infatti coordinatore dell’ecologia nel Progetto nazionale di ricerca in Antartide, componente del comitato tecnico di magistratura del Magistrato alla acque di Venezia, quale esperto per la realizzazione del celebre Mose, il sistema di dighe a protezione di Venezia, che sembra oggi dare i frutti sperati, ma soprattutto antesignano sui temi di ricerca sull’inquinamento ambientale non solo per l’Italia, in particolare per l’Antartide e l’America Latina.

Prima di altri ha fatto sentire la sua voce sulla necessità di un cambiamento radicale, di dover intraprendere una vera rivoluzione culturale ed economica per ottenere soluzioni efficaci per salvare il nostro caro pianeta. Questo è Silvano Focardi: ho dimenticato qualcosa? Un dettaglio: priore della Chiocciola dal 1988 al 1990 e dal 1993 al 1998, poi capitano dal 2005 al 2009. Ma questa è una sorta di vita parallela, ancora pubblica ma anche fortemente intima. Il segno di un amore incondizionato che lo ha visto come "chiocciolino prestato al mondo".

Massimo Biliorsi