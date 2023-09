Sileoni, il sindacalista che sussurra ai banchieri Sileoni, segretario generale della Fabi, chiede al Governo di rinegoziare con la Bce e la Commissione Europea la dismissione della quota di capitale in mano allo Stato del Monte dei Paschi. Politici e speculatori fanno precipitare il titolo in Borsa, rendendo difficile per l'ad Lovaglio riportarlo su.