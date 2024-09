Sigerico e la Carta di Avviso pubblico. Il Pd: "Dal sindaco troppi silenzi"

Il caso Sigerico sbarca in Consiglio comunale con un’interrogazione del gruppo Pd. Nei mesi passati il sindaco Nicoletta Fabio aveva annunciato la scelta del Comune di non aderire alla Carta di Avviso Pubblico, per questo i Dem, alla luce dell’imminente passaggio del presidente di Sigerico Leonardo Tafani al ruolo di dirigente, tornano alla carica con un atto "per capire se non sia il caso, in particolare per lei, che ha il potere di nomina, di dotarsi di strumenti che la aiutino a promuovere chiarezza e trasparenza con i cittadini". Il Pd tuona: "Ci sono scelte infatti che noi consiglieri e cittadini non comprendiamo, ci sono silenzi che ci lasciano molto perplessi. I silenzi del sindaco e dell’amministrazione su tante scelte sono troppo lunghi. E’ un silenzio di condivisione di certi percorsi, è un silenzio che prelude atti significativi?". E ancora: "Il sindaco deve esprimersi sulla situazione di Sigerico: è una partecipata al 100% del Comune, dà ristori economici importanti per il bilancio comunale, gestisce la sosta pubblica a Siena, gestisce i tributi per conto del Comune, ha dunque una rilevanza forte nella vita della città. La Carta di Avviso pubblico la avrebbe aiutata. La invitiamo ad avere questo coraggio e a scegliere la trasparenza che in campagna elettorale ha promesso".