Sienambiente, ok al bilancio: "Investimenti da 50 milioni. Utile netto di 3,8 milioni"

Approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2023 che si è chiuso in linea con i valori dell’ultimo triennio. I risultati positivi sono stati ottenuti grazie a un’attenta programmazione industriale e finanziaria che permette di dare continuità allo sviluppo del piano industriale e al programma di investimenti da 50 milioni di euro.

"Siamo soddisfatti di questi risultati che sono un ulteriore pilastro per proseguire nel lavoro di ammodernamento degli impianti e nella politica di investimenti nell’economia circolare – ha dichiarato Tiziano Scarpelli, presidente di Sienambiente –. Dopo l’ampliamento della discarica di Poggio alla Billa, nel 2024 torna in funzione l’impianto delle Cortine che darà un forte impulso al riciclo e all’economia circolare. Ora ci sono tutte le condizioni per mettere in atto nel migliore dei modi progetti a sostegno della transizione ecologica".

Caratterizzato da un utile netto di 3,8 milioni di euro e dal consolidamento del patrimonio netto che sale a 32 milioni di euro, sul Bilancio ha influito positivamente il ritorno in funzione e la messa a regime della discarica di Poggio alla Billa, che aveva fortemente ridotto i conferimenti per i lavori di ampliamento. Hanno contributo, inoltre, al raggiungimento dei risultati presentati all’assemblea dei soci la conclusione di alcune partite straordinarie legate alla razionalizzazione delle partecipate e i maggiori introiti ottenuti dalla produzione dell’energia elettrica del termovalorizzatore. Nella seduta di ieri infine l’assemblea dei soci ha nominato Gianni Baldini nuovo componente del Collegio sindacale. Confermati Marco Turchi (presidente del Collegio) e Sonia Ferrero.