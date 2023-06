Siena Summer Festival, domani il Mercatino di 'Crea e Dimostra' e musica dal pomeriggio

Siena Summer Festival all’insegna dell’arte: domani sarà la volta delle arti manuali, con il mercatino dell’associazione ’Crea e dimostra’. A partire dalle 17, nel bastione di San Domenico, per tutta la sera saranno presenti gli stand dell’associazione senese del terzo settore, ormai conosciutissima su tutto il territorio per le numerose iniziative e per la passione con cui porta avanti il prezioso progetto. "Siamo più di 60 associati – racconta la presidente Anna Minucci – dalla provincia di Siena e anche Firenze. Quello che ci accomuna da oltre venti anni è la passione che mettiamo nelle nostre creazioni, prodotti artigianali che fanno sentire anche noi stessi unici, perché prodotti con le nostre mani".

Ad allietare la giornata un accompagnamento musicale, dal pomeriggio fino alla sera. Inoltre, come ad ogni evento della stagione di Siena Summer Festival, sarà aperto il bar del bastione. Nell’anfiteatro sarà invece aperta dalle 19,30 la pizzeria.