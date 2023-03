Siena, si traveste da postino e rapina cassiera: “Lei è ancora sotto choc”

Polizia

Siena, 25 marzo 2023 – “La nostra cassiera era sotto choc dopo l’accaduto. E oggi (ieri, ndr) è rimasta a casa per riprendersi", spiega Antonino Caracozzo, responsabile del supermercato Conad di via Mameli. Dove è avvenuta una rapina a dir poco singolare, visto che ad agire è stato un finto-postino. "Ho presentato formale denuncia in questura", aggiunge il titolare. Molto importanti anche i filmati della telecamera esterna e di quella interna di cui anche questo supermercato è dotato, che saranno ora analizzati dalla Squadra mobile. E che hanno ripreso le fasi di arrivo dell’uomo, che era travisato, come pure il suo comportamento dentro il locale.

Il malvivente è arrivato con uno scooter inconfondibile, di quelli appunto in uso ai postini. Indossando il tipico giubbotto fluorescente che rende ben riconoscibili gli addetti. Solo che non aveva alcuna intenzione di recapitare materiale o bollette al punto vendita dove, in quel momento, non c’erano molte persone. Erano infatti le 15.45. Secondo la prima ricostruzione fatta da chi si trovava al supermercato, all’inizio sarebbe arrivato proprio davanti al Conad. Ripensandoci subito dopo, infatti, ha spostato lo scooter. Ed è entrato dirigendosi verso la cassiera che in quel momento stava consegnando il resto ad una signora che pagava la spesa. Non ha toccato, né minacciato la dipendente del supermercato ma le ha fatto capire che doveva restare in silenzio. Facile immaginare lo sconcerto dell’addetta mentre il ladro finto-postino prendeva dal cassetto circa 300 euro.

In quel momento un altro cliente che stava uscendo dal bagno ha visto la cassiera che piangeva e la cliente mentre cercava di consolarla, dando l’allarme. Le forze dell’ordine sono arrivate in un lampo, facendo scattare le ricerche del rapinatore che, al momento dell’ingresso, aveva il cappuccio tirato sulla testa e indossava una mascherina anti-covid per travisare l’identità. Quanto allo scooter rubato sarebbe stato abbandonato dall’uomo al Petriccio. Nel supermercato c’è stata giovedì anche la scientifica perché il malvivente ha agito a mani nude toccando il cassetto con il denaro: gli investigatori confidano che possa aver lasciato sopra delle impronte. Grazie anche alla fitta rete di telecamere in questa zona e in quella delle fuga l’uomo potrebbe presto essere identificato.