Siena premiata ’città più accogliente d’Europa’. Per la bibbia dei viaggiatori è un sogno gotico

Ci voleva la ‘Reader’s Choice Award’ a ristabilire un po’ di giustizia. Ieri sono usciti i tanto attesi risultati delle classifiche degli hotel, resort, città e destinazioni più amate dai lettori di Condè Nast Traveller, la bibbia dei viaggiatori nel mondo. E con grande meraviglia Siena è stata la più votata nella classifica delle ‘Città più accoglienti d’Europa’ con un punteggio di 98.33. "La splendida enclave toscana di Siena – si legge nella motivazione – è una vivace città piena di palazzi medievali con la cultura dei ‘caffè da vivere’. L’attrazione principale avviene in Piazza del Campo dove il Il Palio, una corsa di cavalli a pelo, si svolge ogni estate. Ma è passeggiando per le strade gotiche, esplorando i negozi di artigianato e i ristoranti gestiti da famiglie senesi che tu incontrerai la vera anima di questo luogo e scoprirai perchè è stata incoronata come la città più accogliente d’Europa".

I lettori hanno votato da tutto il mondo, iscrivendosi al sito del magazine di viaggio. La classifica di Condè Nast Traveller è tra le più attese e le più seguite nel mondo dell’ospitalità. Sempre sul sito si legge: "Sono molti i fattori che devono essere considerati per giudicare una città: la sua storia, il partimonio architettonico, l’arte ma anche l’offerta gastronomica". E Siena è ricca di tutto ciò. Unica città Italiana tra le prime dieci. Al secondo posto troviamo Cork in Irlanda, a seguire Dublino sempre in Irlanda, poi Helsinki in Finlandia, Belgrado in Serbia, Malaga in Spagna, San Sebastian sempre in Spagna, Dubrovnik in Croazia, Bucarest in Romania e infine Lubiana in Slovenia.

Come potrà tradursi questo grande risultato internazionale in ritorno economico, lo scopriremo nei prossimi mesi. Intanto è arrivato il ritorno di immagine, affermandosi Siena sul podio di una grande vetrina.

Federica Damiani