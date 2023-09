Siena Photo Awards Una modella africana è la foto più creativa

Si intitola ’Aesthetics from Afric’, è un omaggio alla bellezza come espressione della diversità estetica globale - con la modella e influencer afroamericana Sonia Barbie Tucker ritratta dal fotografo cinese Frank Zhang - lo scatto scelto come vincitore del Creative Photo Awards, contest del Siena Awards dedicato alla fotografia artistica e creativa. La competizione ha visto la partecipazione di fotografi di 133 Paesi e le immagini vincitrici nelle nove categorie saranno esposte nella mostra ’I Wonder If You Can’ allestita nei Magazzini del Sale di Palazzo Pubblico, per la durata del Siena Awards, dal 30 settembre al 19 novembre.