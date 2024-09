Siena, riconsegnato il campo centrale del Palasport di viale Sclavo

Siena, 6 settembre 2024 – Dopo il completamento della fase estiva dei lavori, da oggi, venerdì 6 settembre, il campo centrale del palazzetto dello sport di viale Sclavo sarà di nuovo a completa disposizione delle società sportive per l’inizio dell’attività agonistica. Il Comune di Siena ha provveduto, infatti, a riconsegnare la struttura dopo il cantiere relativo alla copertura, come programmato e condiviso con le stesse società Polisportiva Mens Sana, Mens Sana Basket ed Emma Villas Siena.

Riconsegnato il campo centrale del Palasport

“Il palazzetto – spiega l’assessore allo sport e all’edilizia sportiva Lorenzo Loré – è tema centrale e riveste un’importanza strategica per l’amministrazione comunale. Si è conclusa con i tempi previsti questa fase di lavori programmati per riqualificare la copertura della struttura. Il cantiere proseguirà nei prossimi mesi, ma non influirà sull’utilizzo del campo centrale e delle tribune, pur con le limitazioni già in essere per quanto riguarda la capienza a poco meno di 2700 spettatori”.

“Altro aspetto, indipendente da questi lavori – spiega l’assessore – è quello relativo alla certificazione sismica, attualmente in deroga e in scadenza nel 2027. Entro la fine dell’anno l’amministrazione comunale affiderà le indagini, propedeutiche per capire la reale situazione della struttura e quindi poi progettare eventuali interventi. Senza tali verifiche è impossibile fare qualsiasi ipotesi, l’amministrazione comunale è comunque pronta a intervenire in tempi brevi e sempre aggiornando le società interessate su ogni passo da compiere”.