Siena, la potenza del brand

di Michela Berti

Ho avuto il piacere di trascorrere qualche giorno a New York durante il periodo delle festività natalizie. Una metropoli magica, dal fascino unico. E non potevo non andare alla mostra ‘Siena: the rise of painting, 1300-1350’ visitabile fino al 26 gennaio, la prima grande esposizione americana dedicata esclusivamente all’arte senese del XIV secolo. Al Metropolitan Museum of Art quello che ho visto mi è piaciuto, molto. Un tuffo al cuore nel tempio dell’arte della Grande Male quando improvvisamente, proprio davanti all’ala di gadget e libri, si apre la porta con la scritta Siena.