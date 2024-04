Siena jazz, utile a 202mila euro: "Nuova rotta"

Chiude con un utile di 202mila euro il bilancio consuntivo 2023 di Siena Jazz, approvato dall’assemblea dei soci. "Un risultato auspicato – si legge nella nota stampa – che ha condotto a un significativo decremento della posizione debitoria dell’accademia, merito anche delle strategie messe in atto dalla nuova governance in collaborazione con il Comune di Siena".

"La gestione della precedente governance – si legge ancora – nel 2023 è stata caratterizzata da una fase di estrema contrazione dei costi che, seppur apparentemente motivata da una revisione finanziaria, ha indotto a una stasi delle azioni di sviluppo, snaturando la storica funzione dell’Accademia musicale, incidendo negativamente sulle iscrizioni e sulle iniziative culturali, e ha generato un clima di incertezze e instabilità".

Per Siena Jazz, "il nuovo percorso tracciato in pochi mesi dall’attuale cda ha evidenziato come si possa intervenire con strategie concrete di risanamento attraverso interventi che non ledano l’immagine dell’Accademia e tengano conto della natura stessa dell’istituzione, della sua storicità e del valore e degli impatti sociali che è in grado di generare sul territorio".

Il presidente di Siena Jazz, Massimo Mazzini ha detto: "Prerogativa del cda sarà per i prossimi anni lavorare a porre le basi per un consolidamento dell’Accademia e rilancio delle sue attività, grazie anche all’intercettazione di ulteriori risorse finanziarie in entrata, in grado di garantire maggiore stabilità. Punto focale per l’avvio di questo processo di trasformazione sarà la variazione del vigente statuto di Siena Jazz e l’auspicato ingresso a nuovi soggetti sostenitori dell’associazione".

"Comune di Siena e Provincia di Siena, soci fondatori di Siena Jazz, hanno confermato la loro vicinanza all’istituzione – si legge nel comunicato – e apprezzato il nuovo clima di consolidamento e la rotta intrapresa dal nuovo consiglio di amministrazione. Da entrambi gli enti parole di conforto per il futuro di Siena Jazz, a cui viene riconosciuto il ruolo di patrimonio di eccellenza per il territorio senese".