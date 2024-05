’Siena in fiore’ da oggi a domenica. La primavera sboccia a San Prospero

Da oggi a domenica Siena si trasforma in un paradiso floreale con l’attesa edizione primaverile di ’Siena in Fiore’. Questa affascinante mostra mercato di piante e fiori, iniziativa organizzata dalla Società Toscana di Orticultura con il patrocinio del Comune di Siena, si svolgerà come sempre nei suggestivi Giardini della Fontana di San Prospero, lungo le storiche mura della Fortezza Medicea, con la presenza di espositori specializzati, piante da giardino e da interni, vasi e accessori da giardinaggio. Una iniziativa che si svolge ormai da anni con due edizioni, una in primavera e l’altra in autunno e che continua a riscuotere successo fra cittadini e turisti permettendo a vivaisti e attività artigianali del territorio di partecipare con la propria produzione florivivaistica. La mostra mercato è come sempre ad ingresso gratuito e si terrà nella fascia oraria dalle 9 alle 19. Nei giardini della Fontana di San Prospero dunque per tutto il fine settimana potrete, oltre a godere della bellezza di centinaia di varietà di fiori, trovare ed acquistare le piante ed altra oggettistica per il giardinaggio da oltre 35 espositori provenienti da tutta italia.