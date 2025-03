"Siena, il decimo inverno più caldo registrato dal lontano 1970 ad oggi"

L’inverno, se si eccettua qualche giornata a dicembre, di fatto non c’è mai stato in città. E le temperature relativamente miti hanno rappresentato la regola. Come del resto ormai da qualche anno. A confermarlo sono i dati raccolti e sintetizzati da ’MeteoSiena24’ prendendo come riferimento le temperatura e le precipitazioni registrate nella stazione di rilevazione, centralissima, posta al liceo scientifico Galilei. Prima cifra che spicca è quella relativa ad un aumento della temperatura rispetto alla media del periodo 1991-2020 di 1,2 gradi. E’ stata, sempre come valore medio, di 8,1°. La temperatura più alta registrata questo inverno? Il 29 dicembre 2024: 16,8°. Quella più bassa non è andata oltre -0,9° il 15 gennaio scorso.

"Si tratta del decimo inverno più caldo a Siena dal 1970 ad oggi", osservano i previsori. E presenta un’altra anomalia, questa volta relativamente alle piogge. Sono caduti 235 millimetri (36 i giorni piovosi finora), vale a dire 41,4 mm in più rispetto alle media, sempre dal 1991 al 2020. Il vento in città non ha raggiunto invece picchi particolari, l’unico è stato il 12 gennaio scorso quando ha soffiato fino a raggiungere i 39 chilometri orari. Concentrando l’attenzione sul solo mese di febbraio, invece, i giorni di pioggia sono stati 13 con 110,4 millimetri totali caduti. Quanto alle temperature sono lontani i tempi in cui si registravano addirittura oltre 11 gradi sotto zero. Era il 1991. Ben 34 anni fa.

Non deve trarre in inganno (vedi articolo nel colonnino a fianco) se sull’Amiata l’abbassamento delle temperature nelle ultime ore ha portato un po’ di neve fresca per la gioia delle attività sulla vetta anche se ormai la stagione volge al termine. "Visto che ci apprestiamo a vivere una prima settimana di marzo che sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato. Le temperature in questa fase non si discosteranno molto dalle medie. E specie nelle valli dell’interno avremo una forte inversione termica con mattinate che vedranno locali gelate e valori negativi. Le massime invece, proprio grazie al maggior soleggiamento, saliranno gradualmente fino a portarsi su valori intorno ai 17-19 gradi", annuncia ancora ’MeteoSiena24’.

La.Valde.