Siena è terza fra i ’medi’ atenei Passano avanti Trento e Udine

Le matricole aumentano (+2,2%), ma crescono pure gli iscritti che mollano gli studi dopo il primo anno (7,3%); quindi le università attirano (di nuovo) ma non trattengono. Sono i segnali mandati dalla classifica 2023 del Censis sulle Università italiane: in un Centro Italia che è calamita di studenti (+9,3% di immatricolazioni), Siena si conferma sul podio nella categoria ’medi atenei’ - fra 10mila e 20mila iscritti -, ma con un punteggio di 93 scende di due posizioni, sul terzo gradino, dietro a Trento (96,2) e Udine (93,7).

È un testa a testa da anni tra Trento e Siena: quest’anno è Trento a riscavalcare il nostro ateneo e conquistare il vertice; ma Siena è passata anche a sorpresa da Udine, che guadagna tre posizioni. "L’Università di Siena si colloca da tempo stabilmente ai vertici della classifica Censis e questo è lo stimolo per continuare nel nostro percorso di qualità. Esprimo soddisfazione non solo per il risultato in se, ma nel nostro confermarci, da quasi quindici anni, ai vertici della nostra categoria dimensionale, quella degli Atenei di medie dimensioni, ed in termini assoluti, dove siamo al primo posto in Toscana e al quarto posto tra tutti gli Atenei generalisti italiani a prescindere dalla dimensione".

Sono 70 le classifiche Censis stilate, su 948 variabili considerate: un’articolata analisi del sistema universitario italiano basata sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, capacità di comunicazione 2.0 e occupabilità. Per l’ateneo senese il punteggio più alto è quello delle strutture (106), quelli più bassi sono relativi alla comunicazione e servizi digitali (86) e all’occupabilità dei laureati (87). Nel dettaglio il punteggio massimo è all’indicatore ’strutture’, vale a dire posti in aula, nelle biblioteche e nei laboratori scientifici, che valgono all’ateneo senese il 2° posto in Italia. Mentre ottiene 92 punti alla voce ’servizi’, ovvero il quarto posto nella classifica generale e il secondo dei medi atenei: la voce tiene conto dei pasti erogati, dei posti e contributi per alloggio e del numero di iscritti residenti fuori regione. Il valore 94 alla voce ’borse’, che ci vale il terzo posto fra i medi atenei, prende in esame borse di studio, premi di laurea e di studio da parte di privati. Si conferma l’ottima performance dell’internazionalizzazione, 93 punti, che colloca Siena al secondo posto nella categoria dei medi atenei e al quinto posto fra gli atenei generalisti italiani.

Paola Tomassoni