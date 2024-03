Siena è regina. Ma la provincia s’ingegna

Siena è sempre Siena. Una ’signora’ con il vestito a tratti un po’ sgualcito, comunque unica. Ed ecco che la televisione francese, il canale televisivo ’Arte’, dedica spazio nel documentario dal titolo ’All about Mary’ ad alcuni degli scorci più belli. Una guida d’eccezione, il direttore della Pinacoteca nazionale Axel Hemery, accompagnerà e racconterà tutti i luoghi della città oggetto delle riprese, il 27 e 28 marzo, dalla Piazza al Comune, dal Museo civico alla stessa Pinacoteca, alle vie vicine. Ma c’è anche la provincia che brilla, soprattutto (in questo caso) grazie al lavoro di squadra di alcuni comuni senesi (Castelnuovo, Radda e Castellina) e fiorentini che hanno creduto nella creazione di un ambito turistico senza campanili, del Chianti appunto, per rilanciare il territorio. I dati sulle presenze premiano l’iniziativa, anche in questi giorni.

Laura Valdesi