’Siena e le contrade La mostra fotografica a Palazzo Sansedoni

Dal 5 al 21 aprile Palazzo Sansedoni ospiterà un viaggio per immagini in bianco e nero nei giorni del Palio, ma anche con scatti rubati di persone o gruppi che rievocano occasioni ed eventi. L’esposizione, a cura di Vernice Progetti Culturali, ’Siena e le Contrade. Impressioni in bianco e nero’ si compone di una selezione di una settantina di riproduzioni dall’originale, cartoline viaggiate e materiale documentario, conservati nel fondo di Ferruccio Malandrini, acquistato dalla Fondazione Mps nel 2005 e prodottein un periodo che va dal 1853 al 1950. La rassegna è visitabile dal mercoledì al venerdì, dalle 14.30 alle 17.30.