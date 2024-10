Siena è la capitale del cavallo . I puledri sfilano in Fortezza. Capitani: "Location valorizzata"

"Il valore della manifestazione? Mette al centro il cavallo, animale che a Siena è importantissimo. Durante tutto l’anno e con le professionalità che ruotano attorno, non solo per il Palio. Una rassegna da valorizzare e sostenere da parte del Comune", dice il vice sindaco Michele Capitani. Mostrando il biglietto da visita dell’appuntamento giunto alla terza edizione in Fortezza. La Rassegna del puledro, appunto. Passerella per future stelle negli ippodromi ma anche in Piazza. La data è sabato 26 ottobre, dal mattino fino alle 17.30. Oltre trenta i giovani anglo arabi che saranno giudicati dagli addetti ai lavori e accarezzati dagli occhi di bambini e appassionati. Arriveranno dalla scuderia Milani e da quella di Tempesta, dai box di Carburo e di Gingillo, da quelli di Velluto e di Tambani, solo per citarne alcuni. Manca la scuderia da Clodia. "Un progetto centrale per due ordini di motivi, non solo per la passione – ribadisce il vice sindaco Capitani – che c’è da sempre in città per questi animali ma anche per le eccellenze a livello professionale che tanti ci invidiano fortemente".

"Trentadue puledri, la qualità è eccellente", interviene il vice presidente dell’associazione anglo arabo corse Roberto Bonucci. "La mattina sfileranno tutti mentre nel pomeriggio saranno scelti i migliori delle quattro categorie, fino ad incoronare il vincitore della Rassegna. Ai valutatori chiederemo anche di individuare fra tutti il soggetto che per morfologia appare più adatto alla Piazza", aggiunge Bonucci. Il ’capo’ dei giudici sarà Carlo Alberto Minniti, veterinario comunale del Palio. "Un solo giorno? La Rassegna sotto il profilo dei costi è impegnativa, nonostante il prezioso aiuto del Comune per quanto riguarda la logistica. C’era grande interesse da parte di allevatori della Sardegna che sarebbero venuti volentieri ma – spiega il vice presidente – il costo per il trasporto di un cavallo nel continente è importante. E non possiamo fare rimborsi. Lavoreremo comunque per trovare altre risorse ed ampliare il respiro della manifestazione".

Il vice sindaco coglie l’occasione per sottolineare gli importanti investimenti compiuti su una location, la Fortezza, che di recente ha accolto il convegno nazionale degli ingegneri. "E che in passato è stata teatro di importanti fiere. Cercheremo di implementarne le potenzialità", rilancia. E Pian delle Fornaci? "C’è l’affidamento a Sigerico per un anno per capire le possibilità della struttura. Restano le difficoltà, anche in termini economici, per valorizzare questo luogo. Ci lavoriamo – conclude – vediamo come va per un anno e faremo le nostre considerazioni".

Laura Valdesi