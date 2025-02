Siena, è allarme furti: "Forzata persiana blindata. Ladri in azione quando mio marito è uscito"

di Laura ValdesiSIENA"Hanno aspettato che mio marito uscisse di casa, verso le 18-18,30, poi evidentemente sono entrati", racconta la proprietaria di un’abitazione in via Celsio Cittadini, dove gestisce un’attività commerciale del quartiere. Anche lei, come altri nella zona, ha ricevuto la visita dei ladri che da metà gennaio a questa parte stanno prendendo di mira soprattutto la zona nord della città. Quella direttrice Stellino-Acqualcalda-Piazza d’Armi di cui ci siamo già occupati per via dei colpo compiuti. Anche in sequenza.

"E’ successo venerdì, hanno atteso il momento buono– prosegue il racconto della donna –, mettendo tutto sopra sopra ma non hanno, per così dire, esagerato. Probabilmente perché costretti a perdere tempo prezioso per entrare nell’abitazione". Che si trova al piano terra ma era dotata di persiane blindate. "Sono riusciti ad allargare un pochino la feritoia infilando probabilmente attraverso di essa qualcosa con cui sono aprirla. Credo che questo abbia richiesto un po’ di minuti".

Così, una volta nell’appartamento, hanno rovistato un po’ in casa senza tuttavia rovesciare tutti i cassetti e gli armadi. "Si sono dovuti accontentare di prendere oggetti in argento che tenevo sul tavolo", spiega la proprietaria di casa raccontando di aver visto le forze dell’ordine negli edifici di fronte a quello dove vive. Lo stesso giorno. La banda, insomma, sta continuando ad agire in serie.

Marito e moglie si sono accorti di quanto era accaduto soltanto rientrando a casa, una volta chiusa l’attività, intorno alle 21. "E’ il secondo furto che subiamo nel tempo– dice la donna –, non abbiamo telecamere di videosorveglianza. Ma ora metteremo le sbarre di ferro alle finestre perchè siamo a piano terra". Una zona, quella dell’Acqualcada e del Petriccio, dove nel corso della giornata ci sono tanti appartamenti che restano vuoti perché le famiglie rientrano solo la sera. Obiettivo per i malviventi.

Che hanno colpito, confermano alcuni residenti, nuovamente anche nella zona di via Mentana. "Lunedì pomeriggio nel mio palazzo hanno provato a scassinare un portone ma la cosa che mi ha impressionato maggiormente – dice un cittadino – è che si trattava dell’unico dei sei appartamenti blindato. Gli altri sono portoni normali, anni ’60. Come se sapessero chi devono andare a derubare, l’unica famiglia. Tutte le altre case sono o vuote o abitate da studenti, a parte la mia". Nella stessa zona, questo il tam tam nel quartiere, è stato visitato un altro appartamento. Di qui l’appello affinché venga maggiormente presidiata dalle forze dell’ordine. Il fenomeno dei furti, che prima delle feste di Natale era ’esploso’ soprattutto nel sud della provincia e nei dintorni di Siena, adesso sembra essersi concentrato in città.