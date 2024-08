Siena, donna uccisa da un colpo di fucile in casa: disposta la perizia balistica sull’arma

Siena, 13 agosto 2024 – Si terrà nella mattinata di mercoledì 14 agosto l’udienza di convalida d'arresto di Fernando Porras Baloy, 26enne colombiano indagato per detenzione illegale di arma da fuoco nell'indagine per omicidio doloso aggravato della procura di Siena dopo la morte di Yuleisy Ana Manyoma Casanova, colombiana di 33 anni residente in Italia, deceduta sabato in casa dopo esser stata colpita da uno sparo di fucile calibro 16.

La procura ha disposto l'esame balistico per accertare come il colpo di fucile abbia raggiunto la 33enne mentre si trovava in camera da letto insieme al suo compagno. Nella stessa casa c'erano altre tre persone, familiari e amici della coppia, quando è partito lo sparo. Oggi c'è stata l'autopsia sulla salma della donna ad opera del professor Mario Gabbrielli della medicina legale di Siena lo stesso che già sabato ha svolto un sopralluogo nell'abitazione di strada del Villino e un primo esame del cadavere. Secondo quanto appreso, il giovane, compagno della Ana Manyoma Casanova, è anche indagato per maltrattamenti.