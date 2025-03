Siena diventa capitale del ciclismo. L’assessore Lorè: "Siamo pronti per calarci in questa grande festa"

Rumore di catene; colori; lingue e dialetti diversi: il cuore di Siena ha iniziato a pulsare al ritmo della Strade Bianche, femminile e maschile, e della Gran Fondo, un’invasione di appassionati dal valore di oltre 50 milioni di euro. "Siamo pronti a questa grande festa che vede protagonisti Siena e il suo territorio – ha detto l’assessore allo Sport, Lorenzo Lorè –, con tutte le loro bellezze. Penso di poter dire che la città è sold-out: già da giovedì tantissime persone hanno riempito le nostre strade, i nostri ristoranti, le nostre strutture ricettive e questo ci fa piacere. La Strade Bianche è un bellissimo evento sportivo, ma è anche una manifestazione che valorizza il territorio, con un importante ritorno economico, dal punto di vista turistico, per la città". Bello vedere, finalmente, la città così viva.

"Siena si conferma punto di riferimento per eventi turistico-sportivi di alto livello – ha spiegato l’assessore –. Non dimentichiamo che abbiamo in calendario l’arrivo di una tappa del Giro d’Italia, il Campionato italiano di scherma paralimpica, la gara di cross-fit di settembre, di portata internazionale… Questo grazie alla macchina comunale ma grazie anche ai senesi che hanno capito che per la città, poter ospitare eventi di livello internazionale, di tipo turistico-sportivo, è una grande occasione". La Strade Bianche non si sposterà da Siena e dalle sue terre: il comune ha siglato l’accordo con Rcs Sport anche per i prossimi due anni e ha firmato un protocollo d’intesa con gli altri nove comuni toccati dalla corsa. "L’accordo con Rcs è stato rinnovato, ma la collaborazione arriva da lontano – ha affermato Lorè –. Lavoriamo bene insieme e i contatti per la Strade Bianche partono già dal settembre. Ringrazio Rcs, come ringrazio gli uffici comunali che si occupano dell’evento, come le forze dell’ordine e i gruppi di volontari che saranno impegnati in questi giorni". "La vera novità – ha proseguito – è il protocollo d’intesa, mai stato fatto prima, con gli altri Comuni. Partirà quest’anno, l’anno zero, dal prossimo vedrà una partecipazione più attiva delle amministrazioni per una riuscita ancora migliore della Strade Bianche".

Tanto entusiasmo anche nelle parole di Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di Rcs Sports & Events. "Lo scenario naturale in cui si svolgono le gare – ha commentato – è incredibile ed è una grandissima opportunità per tutti i pedalatori del mondo di vivere un’esperienza unica. La corsa professionistica, sia maschile che femminile, è diventata una Classica, una super Classica: ci sono cinque Monumento nel mondo, e questa è definita la sesta. Quindi è una gara che ha un fascino, una bellezza, una complicatezza senza eguali". E un ottimo ritorno, dal punto di vista economico.

"Siamo molto, molto soddisfatti – ha aggiunto Bellino – e ogni volta cerchiamo di alzare l’asticella perché oggettivamente ci sono così tanti interesse e attenzione intorno all’evento che dobbiamo cercare di essere sempre più all’altezza. Chi viene per la Gran Fondo, per esempio, rimane sul territorio per almeno quattro notti. Si parla di una ricaduta di oltre 50milioni di euro, numeri importanti. Siamo molto attenti a questo aspetto: presto pubblicheremo un report dettagliato". "Con il Comune il rapporto è ottimo – ha chiuso Bellino –: sono sempre entusiasti e di grande supporto. Si sono accorti della portata dell’evento: Siena oggi sarà proiettata in tutto il mondo".

Angela Gorellini