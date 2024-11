Siena Awards, mostre fino al 24 novembre. Le foto visibili ancora per due weekend

Ultimi due weekend per visitare le mostre del Siena Awards. Le esposizioni allestite a Siena e Sovicille saranno aperte fino al 24 novembre: il venerdì dalle 15 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 19. Le mostre a Siena: ai Fisiocritici è possibile vedere ’Saving the Monarchs’, la personale del fotografo spagnolo Jaime Rojo sulla spettacolare migrazione delle farfalle Monarca; l’Accademia dei Rozzi accoglie la mostra ‘Piatsaw’ con gli scatti di Nicola Ókin Frioli, fotografo italiano che negli ultimi venti anni ha lavorato su diritti umani e ambientali e che ha portato qui il racconto della resistenza delle popolazioni della foresta amazzonica ecuadoriana per proteggere le loro terre ancestrali; ‘Re-Enchant The World’ è il titolo della mostra di Cyrille Parry allestita nell’Area Verde Camollia 85. A queste si aggiungono le mostre dedicate agli scatti vincitori dei tre premi fotografici del Siena Awards: il SIPA nell’ex Distilleria Lo Stellino; il Drone Photo Awards nel Museo di Storia Naturale e il Creative Photo Awards negli spazi del liceo artistico Buoninsegna. A Sovicille il ‘nome di punta’ è Steve Schapiro, noto per le sue iconiche immagini della storia americana, nella mostra allestita nella Tinaia’.