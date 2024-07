Siena Awards. Le nomination del decennale

Il Siena Awards compie 10 anni e lancia un’edizione straordinaria con grandi nomi della fotografia internazionale e mostre che animeranno città e provincia dal 28 settembre al 24 novembre. Il festival delle arti visive 2024 – ideato da Luca Venturi – si aprirà il 28 settembre con la cerimonia al Teatro dei Rinnovati per festeggiare il decimo compleanno dell’evento internazionale, con la premiazione dei vincitori dei premi Creative Photo Awards, Drone Photo Awards e Siena International Photo Awards.

In attesa dell’apertura del festival, sul sito del Siena Awards e sul sito del Drone Photo Awards sono state pubblicate le cinque nomination per ognuna delle nove categorie del Drone Photo Awards, selezionate fra oltre 2mila scatti aerei arrivati da 113 Paesi. E sempre sul sito del Siena Awards e del Creative Photo Awards sono pubblicate anche le cinque nomination per ognuna delle sette categorie del Creative Photo Awards, selezionati fra 4.193 scatti in arrivo da 135 Paesi, per il concorso dedicato alla fotografia Fine Art.

Poi il Festival: dal 28 settembre al 24 novembre, il Siena Awards 2024 accenderà ancora una volta i riflettori anche su progetti di valore sociale e ambientale con la mostra ‘Saving the Monarchs’ del fotografo spagnolo Jaime Rojo, dedicata alla salvaguardia delle farfalle Monarca, e la mostra ‘Piatsaw’ del fotografo italiano Nicola ’Ókin’ Frioli, per mostrare la resistenza delle popolazioni indigene nella foresta amazzonica ecuadoriana. A Sovicille un doppio appuntamento: ‘American Edge’, mostra antologica per il fotografo americano Steve Schapiro, scomparso nel 2022 e noto per le sue iconiche immagini dedicate a momenti cruciali della storia americana degli anni ’60 e ’70, e ‘Sovicille Creative’, che trasformerà le vie del centro storico in un palcoscenico di arte all’aperto.