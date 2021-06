Effettuato all'ospedale Le Scotte di Siena il primo trapianto di sterno in Toscana e tra i pochi eseguiti in Italia. A ricevere il trapianto una donna di 73 anni della provincia di Grosseto la quale, spiega l'Azienda ospedaliero universitaria senese, «aveva già subito, nel corso degli anni, più di 10 interventi chirurgici, in altre strutture ospedaliere, a causa di un condroma plurirecidivo che aveva comportato l'asportazione del corpo dello sterno e di parte delle cartilagini costali». L'intervento si è sviluppato grazie a un lavoro multidisciplinare di più unità operative delle Scotte.

Lo sterno trapiantato è stato prelevato da un donatore dell'Aou Pisana. Alla paziente, arrivata all'intervento in buone condizioni cliniche, le si era formato nel corso degli anni «un difetto nella parete toracica anteriore esteso fino alla parete addominale, che coinvolgeva anche il diaframma con passaggio di alcuni organi dall'addome al torace». Per la pianificazione della ricostruzione è stata effettuata preliminarmente una ricostruzione in 3D sia del torace della paziente che dello sterno del donatore. La paziente successivamente all'intervento è stata ricoverata per 24 ore in rianimazione, per poi proseguire la degenza in reparto. Ha avuto un regolare decorso post operatorio, e ora è stata da poco dimessa, in ottime condizioni di salute, si spiega dall'Aou aggiungendo che si dovrà ora sottoporre «a una serie di follow-up, sia strumentali che clinici».