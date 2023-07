Siena, 6 Borse di Studio in Memoria di Roberto Ricci per l'Istituto Rinaldo Franci

· AQUILA

– La settima edizione del bando che la Nobile Contrada dell’Aquila ha organizzato in memoria di Roberto Ricci sarà senza precedenti: per ricordare il suo contradaiolo, nel decimo anno dalla sua scomparsa, saranno ben sei le borse di studio assegnate per incentivare la frequenza di giovani musicisti all’Istituto Rinaldo Franci.Le 6 borse di studio di questa edizione avranno un valore di 500 euro l’una. Ed una di queste è stata offerta dagli amici degli 80 Febbre. Il bando sarà rivolto ai giovani aquilini e ai giovani contradaioli di tutte le Consorelle e sono ammessi alla selezione anche i vincitori delle precedenti edizioni della Borsa di studio. Per partecipare bisogna avere un’età compresa tra 6 e 21 anni ed essere residenti nel territorio provinciale da almeno cinque anni. Per chi da almeno cinque anni è contradaiolo protettore della Nobile Contrada dell’Aquila c’è un titolo preferenziale. I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e non oltre il 31 agosto 2023. La domanda dovrà pervenire presso la Nobile Contrada dell’Aquila esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: [email protected] e dovrà contenere il modulo di ammissione allegato al presente bando, compilato in ogni sua parte, e tutta la documentazione richiesta ed atta a provare la sussistenza dei requisiti obbligatori, degli eventuali requisiti preferenziali, oltre ogni altra informazione che il candidato ritenga utile per la Commissione di selezione. Per informazioni e approfondimenti contattare Marco Crimi 3713036570.

· CIVETTA

– La Contrada indice anche per il 2023 il bando per la Borsa di Studio ‘Sabatino’ Mori’ a favore di studenti civettini che nell’anno scolastico 2022-2023 abbiano frequentato uno dei cinque anni di una qualsiasi Scuola Media Superiore, riportando la media di scrutinio di almeno 710. Verrà assegnato un premio di 700 euro per il primo classificato e di 300 euro per il secondo. Si ricorda che per gli studenti del quinto anno valgono i voti di ammissione all’esame, per evidenti motivi di raffronto con le votazioni di coloro che hanno frequentato le altre classi. Il bando con le norme per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito (https:www.contradadellacivetta.iteventborsa-di-studio-sabatino-mori-bando-2023) oppure se ne può richiedere copia alla Cancelleria della Contrada. Le domande sono da inoltrare o consegnare manualmente.

· GIRAFFA

– Oggi Concerto Siena Jazz in Piazza Provenzano dalle 21 bar aperto dalle 20,30.

– Domani assemblea Generale. Odg: Comunicazioni del Vicario Generale, Comunicazioni del Capitano, Varie ed eventuali.

· ISTRICE

– La prevendita delle tessere per la cena della prova generale del 15 agosto avverrà il giorno 2 Agosto in via Camollia 205 dalle 16,30 alle 20 e dalle 21,30 alle 23. La consegna delle stesse avverrà il 9 agosto nello stesso luogo e con lo stesso orario. Per coloro che avessero difficoltà nella giornata del 9 agosto saremo a disposizioni anche il giorno 11 agosto nello stesso luogo e con il medesimo orario. Si raccomanda vivamente a tutti di provvedere al pagamento e al ritiro delle tessere nei modi e tempi sopra indicati.

· PANTERA

– Sabato 5 agosto ‘Aperitivo e cena Palio’. In cucina i vincitori di Pantergourmet. Si ricorda che la prenotazione per il cenino sarà possibili solo tramite PanterApp, e che l’evento chiuderà 48 ore prima dell’inizio della cena.