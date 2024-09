Taglio del nastro per la nuova sede della Scuola di fumetto e scrittura di Siena che si è trasferita in viale Vittorio Veneto 41. Una sede più grande, con nuovi spazi e nuove stanze, per gli appassionati di nuvolette e di storie da raccontare. Una vera festa insieme a Daniele Marotta e Marilena Rossi, i responsabili di questa piccola realtà, che nel tempo è cresciuta diventando un punto di riferimento per gli appassionati delle storie a fumetti e non solo. Con la nuova sede, infatti, si apre anche l’undicesimo anno accademico della scuola, con la sua proposta di corsi per ogni livello e ogni età.

"Il nostro obiettivo – afferma il fondatore e direttore, Daniele Marotta – è che il posto diventi un centro di incontri culturali, presentazioni, appuntamenti settimanali". Ma oltre alle attività in sede, in questo momento la scuola è all’opera anche per l’allestimento della quarta edizione del Siena Comics for Kids, il festival dedicato al fumetto per bambini e ragazzi, che tornerà negli spazi della Fortezza il prossimo 5 e 6 ottobre. Un appuntamento ormai consolidato, che quest’anno ritorna con un’area fieristica ancora più grande, con padiglioni e stand, e una zona dedicata alle realtà locali.

R.B.