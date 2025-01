Sicurezza sul lavoro: "Serve preparazione per conoscere i rischi"

È il 2018 quando, in piena armonia con la proprietà, che esce di scena, e tra i partner, dal Centro Sicurezza Antincendi di Montepulciano nascono due realtà imprenditoriali, sempre impegnate nel settore della prevenzione e gestione delle emergenze. Alla guida di una delle due, che prende il nome di Centro Sicurezza Consulenze, c’è un giovane geometra, Gianluca De Micco che, dopo il tirocinio, ha abbandonato l’urbanistica e l’edilizia per dedicarsi a queste tematiche.

De Micco, allora trentaseienne e, fino a quel momento, dipendente, si imbarca da solo della nuova attività, confidando nella sua passione, nell’esperienza e nella competenza acquisite negli anni e anche della convinzione che i datori di lavoro abbiano costantemente bisogno di un supporto specialistico. Ora, a distanza di soli sei anni, il Centro Sicurezza Consulenze è un’impresa cha dà lavoro ad altre nove persone e che ha appena inaugurato una nuova, grande sede a Montepulciano Stazione. Una crescita molto veloce, quasi sorprendente per una società di servizi che opera in un settore finito peraltro sotto i riflettori. "Quello della sicurezza sui luoghi di lavoro è diventato, purtroppo, un tema di grande attualità" commenta De Micco.

"Facendo formazione ci rendiamo conto che c’è una percezione per lo più errata del rischio che viene riconosciuto come tale quando è tardi, quando, cioè, provoca conseguenze che, come sappiamo, possono essere anche molto gravi. E più di una volta, sempre durante i corsi, vediamo lavoratori che si sorprendono di fronte alle nostre argomentazioni, come se ignorassero certi pericoli. L’obiettivo principale – prosegue De Micco – rimane dunque un’instancabile azione di sensibilizzazione. Fortunatamente da parte dei datori di lavoro non c’è più quella diffidenza che si avvertiva fino a una diecina di anni fa, ora il dipendente va istruito. E non deve sorprendere il fatto che, statisticamente, degli infortuni più gravi rimangono vittima i lavoratori con più esperienza, quelli, cioè, che hanno acquisito automatismi nelle varie operazioni che rischiano di abbassare il livello di attenzione".

De Micco annuncia l’imminente arrivo di un supporto tecnologico che sta già rivelando la sua efficacia: si tratta dei visori che, grazie al mix tra realtà virtuale e aumentata, simulano il pericolo e perfino gli incidenti, naturalmente senza correre rischi reali. Nella sua attività, il giovane imprenditore di Montepulciano applica anche altre idee innovative, come l’aver riservato un’area della nuova sede dell’azienda al co-working, servizio considerato molto importante per attrarre ‘nomadi digitali’, nuova branca del turismo.