Sia oggi che domani la ‘Festa Siciliana’

‘Festa Siciliana’ al Parco Commerciale ‘Rondò’, alle porte di Poggibonsi. Per la precisione in Via Pisana provenendo da Certaldo. In programma ancora oggi e domani. Dalle 10 alle 24, street food con cibi siciliani e prodotti tipici, birra artigianale e folclore. Intrattenimento, foto e autografi con l’attore Tony Sperandeo. La ‘Festa Siciliana’ nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi della Sicilia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici e si potranno gustare le prelibatezze della Sicilia: arancine, fritto misto, pane, cannoli, cassate, stigghiola, pasta con le sarde e tanto altro. A cura di Sicilia Promotion in collaborazione con Colleventi e Parco Commerciale Rondò. Ingresso libero.

Fabrizio Calabrese