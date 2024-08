Si spengono le luci del cinema. Sinalunga saluta il multisala

Presto si spegneranno le luci sul cinema a Sinalunga, la multisala chiuderà la propria esperienza in Valdichiana. I clienti e gli habitué hanno ricevuto via mail la comunicazione: "Uci Sinalunga è in chiusura" e quindi che "dal 9 settembre non farà più parte del gruppo Uci Cinemas".

Una doccia fredda per gli appassionati della settima arte che considerano la struttura di Sinalunga un punto di riferimento per vedere le ultime uscite cinematografiche, di certo qualcosa di importante nell’offerta di svago e divertimento della zona. Resta da capire se Sinalunga rimarrà senza cinema ma, su questo argomento, potrebbero arrivare novità positive. Il sindaco Edo Zacchei si è interessato alla questione: "Mi è stato riferito - spiega - che dovrebbe esserci un cambio di gestione con un altro soggetto e anche che mi avrebbero contattato a breve per un dialogo. Ho saputo che ci sarebbe la volontà di legarsi con il contesto e le attività del territorio".

Niente di ufficiale ancora, lo scopriremo prossimamente, il cinema potrebbe però continuare a esistere a Sinalunga e questo sarebbe positivo anche sul versante occupazionale. Sinalunga, per la Valdichiana e non solo, è un punto di riferimento per le sue attività artigianali, industriali ma anche legate all’intrattenimento.

La zona del cinema, per esempio, è sempre stata particolarmente viva, qui è presente il centro commerciale ’I Gelsi’, ci sono tanti parcheggi, locali in cui mangiare, uno spazio verde, negozi e attività di vario tipo. Una zona da vivere dalla mattina fino alla sera, in cui fare shopping e divertirsi. E il cinema è stato compagno fedele di tante serate (con un pubblico in arrivo anche da Siena), l’ultima tappa prima di andare a dormire oppure la scelta delle famiglie per una domenica da passare davanti ad un grande schermo e godersi quel momento sempre un po’ magico in cui le luci si spengono e il silenzio abbraccia la sala un attimo prima che il film abbia inizio.

In generale, non è un momento roseo per i cinema in Italia, tanti posti hanno chiuso, i costi di gestione sono alti, il periodo Covid è stato complicato, i film ora si guardano in tanti modi. La crisi morde le tasche delle famiglie e anche il cinema può diventare un piccolo lusso. Ma il "the end", forse, non è ancora arrivato a Sinalunga e un nuovo film potrebbe ricominciare.

Luca Stefanucci