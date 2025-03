Siena, 31 marzo 2025 – Incidente nel Senese, sulla 326 di Rapolano: c’è un ferito, un uomo che si trovava alla guida di un motociclo a tre ruote che per cause in corso di accertamento si è ribaltato.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Siena, dal distaccamento di Montepulciano, e il 118. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso delle Scotte di Siena con l'elisoccorso regionale Pegaso.