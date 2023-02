‘Sì-Patto dei cittadini’, svelati i nomi della lista

Rottura totale col passato, competenze ed indipendenza dai partiti. Queste le parole chiave della lista ‘Si – Patto dei cittadini’ che al circolo della Tuberosa ha presentato i 24 candidati. Primo della lista Daniele Magrini, giornalista, che già lo scorso 14 gennaio era sceso ufficialmente in campo a sostegno del candidato sindaco Fabio Pacciani del Polo Civico Siena.

"Sono felicissimo perché in un mese abbiamo concluso la lista che avevo pensato – sottolinea Magrini – con senesi che esprimo competenze e la grande passione per la città. Hanno professionalità spiccate nel mondo della cultura, della sanità, del turismo, delle reti sociali, delle eccellenze. Competenze con cui possiamo sfidare tutti sul terreno delle idee. Vogliamo metterci la faccia e le idee in totale rottura col passato. Appoggiando Pacciani abbiamo fatto una scelta per una nuova stagione per Siena che si basi sulla partecipazione dei cittadini. Quando parlavo di competenze di riferivo in gran parte alle nostre donne. Ho scelto di iniziare la serie di incontri proprio dalla ‘Forza delle Donne – Idee per una città migliore’ (tema della serata che ha seguito la presentazione della lista, ndr) perché la loro energia è trascinante. Noi siamo il vero punto di rottura – ha concluso Magrini -. La differenza tra Pacciani e gli altri tre candidati è che lui è l’unico vero volto nuovo. Montomoli? È nella coalizione che ha appoggiato il sindaco uscente. La novità siamo noi".

Tra le dieci donne presenti in lista anche la dottoressa Anna Grasso, della direzione sanitaria delle Scotte. "Sono qui per la grande stima che nutro nei confronti di Magrini – ha detto Anna Grasso – che mi ritenuta all’altezza della candidatura. Vivo da 36 anni a Siena e conosco bene la sanità. Bisogna mettersi in gioco ed essere il vero punto di rottura".

Tra gli altri 22 anche il musicista Mario Castelnuovo insieme a Stefano Marini, Simonetta Losi, Camilla Marzucchi, Antonio Benocci, Achille Neri, Gianna Bardotti, Giancarlo Brocci, Francesco Burroni, Nicola Caliani, Monica Crespi, Anton Giulio Fanetti, Letizia Gettatelli, Alessandro Grazi, Umberto Maffei, Alessandra Mugnaini, Duccio Ravenni, Letizia Rosati, Francesca Semplici, Elena Tiribocchi, Luciano Valentini e Vincenzo Vullo.

Guido De Leo