Si è spento a 96 anni. Marino Mazzini

Si è spento nella notte tra giovedì e venerdì, a Montepulciano, Marino Mazzini, 96 anni, da tempo infermo ma amorevolmente assistito dai familiari, nella sua casa. Quella di Mazzini è una figura che si collega immediatamente al periodo della Resistenza e appare quindi ancor più significativa con l’approssimarsi del 25 Aprile. Appartenente ad una famiglia di mezzadri che viveva e lavorava in un podere vicino a Monticchiello, nel ’44 Mazzini era troppo giovane sia per andare in guerra sia per fare il partigiano; ma quel sedicenne voleva rendersi utile, così gli fu assegnato il ruolo di ‘staffetta’. Fu proprio lui, la sera prima della battaglia di Monticchiello, 4 aprile 1944, insieme ad altri, a informare i partigiani dell’arrivo dei fascisti e poi a tenere i collegamenti, durante lo scontro a fuoco, tra il borgo e Colle Mosca, due poli del combattimento. Dopo la Liberazione tornò alla vita di campagna per poi essere assunto dal Comune di Montepulciano, nella Polizia Municipale. Rimase comunque sempre fedele ai principi a cui aveva aderito in gioventù, presiedendo per molti anni, con grande misura e altrettanto impegno, l’ANPI di Montepulciano; rispettando la sua volontà, è stato sepolto con il fazzoletto recante la scritta "Ora e sempre Resistenza". I funerali sono stati celebrati ieri nella Chiesa di Santa Maria dei Servi.

D.M.