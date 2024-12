Si apre il Giubileo 2025. Al via le celebrazioni. In arrivo migliaia di fedeli

Attesi migliaia di fedeli da tutta l’Arcidiocesi (ci sono 150 parrocchie) domani nella cattedrale di Maria Assunta a Siena: qui il cardinale Augusto Paolo Lojudice alle 11 aprirà ufficialmente il Giubileo 2025. In preparazione alla celebrazione sono previsti tre cortei, che si dirigeranno ’in pellegrinaggio’ verso la Cattedrale. L’afflusso dei fedeli è stato organizzato nei minimi dettagli, anche in virtù della presenza in contemporanea alle celebrazioni dell’edizione straordinaria del mercato settimanale.

Tre i punti di raccolta dei fedeli: piazza San Francesco per le foranie Montalcino-Amiata e Val di Merse-Val D’Arbia, la Basilica San Domenico per la forania di Siena e Porta Camollia per la forania Colle-Poggibonsi e la zona pastorale di Siena Nord. Al termine della cerimonia nella Cattedrale, verrà inaugurata la mostra ’Pellegrini di speranza’ realizzata dagli artisti del territorio in occasione del Giubileo. La mostra rimarrà aperta fino al 25 marzo.

La celebrazione verrà ripresa, grazie al sostegno dell’Opera della Metropolitana di Siena, da Mcm, mentre Ivo Tv trasmetterà il segnale che metterà a disposizione per le emittenti che ne faranno richiesta. Inoltre si potrà seguire la diretta anche sulla pagina Facebook dell’Arcidiocesi e su Mia Radio (Fm. 94.7- 96.8 -97.2- 101.6), mentre l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese di Santa Maria alle Scotte trasmetterà la messa nei canali interni per i pazienti ricoverati. Alle 16,30 le celebrazioni si trasferiranno a Chiusi Città per l’apertura diocesana dell’anno giubilare. Alle 16,30 è previsto il ritrovo presso la Chiesa di San Francesco per l’inizio celebrativo stazionale, seguirà la processione fino alla Concattedrale di San Secondiano dove verrà celebrata la messa dal cardinale Lojudice, in qualità di vescovo diocesano. Per accogliere nel miglior modo possibile tutte le persone che vorranno partecipare alle celebrazioni saranno operativi numerosi volontari, oltre alla polizia municipale e alle forze dell’ordine, che indirizzeranno nei vari parcheggi chi arriverà con la propria auto.

Sono state predisposte anche delle navette gratuite verso il centro storico per tutti coloro che ne avranno bisogno sia da Chiusi Scalo (il ritrovo è alle 15 davanti alla chiesa di Santa Maria della Pace) che dalle frazioni.

Parte attiva nell’organizzazione dell’evento la avranno i volontari delle associazioni Misericordia, Pubblica Assistenza, Volto Amico, ’Durante e dopo di noi’ e Unitalsi. La celebrazione di Chiusi sarà trasmessa in diretta da NTi e potrà essere seguita sulla pagina Facebook della Diocesi.

"Entriamo nel grande Giubileo della Chiesa Cattolica – ha detto il cardinale nel suo messaggio di Natale ai fedeli della provincia – il Giubileo ordinario del 2025 dedicato alla speranza, sia perché anche nel nostro territorio, nelle due diocesi di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Montepulciano-Chiusi-Pienza, si stanno verificando molte situazioni delicate, difficili, dolorose, in particolare quelle che vedono tanti lavoratori rischiare di perdere il loro impiego".

Un invito dunque alla riflessione, ma anche alla speranza verso il futuro.