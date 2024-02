Si alza il velo sulla ’nuova’ Fonte Gaia. Conclusi i lavori in piazza del Campo

Il restauro della Fonte Gaia in Piazza del Campo da parte della Scuola Edile di Siena con i contributi della Fondazione Mps, del Comune di Siena e la partecipazione di imprese e cittadini, regala all’imponente opera di Tito Sarrocchi, fra i grandi monumenti della città, un doveroso recupero che sarà svelato proprio oggi: alle 11 in Sala delle Lupe a Palazzo Pubblico la presentazione dell’intervento realizzato. Interverranno il sindaco Nicoletta Fabio, Giannetto Marchettini, presidente Scuola Edile Siena con il direttore Stefano Cerretani, Carlo Rossi presidente FMps, Elena Lovera e Antonio Di Franco, presidente e vicepresidente nazionale Formedil; poi il restauratore Stefano Landi che illustrerà i lavori con Laura Bartoli di Light for Art e Francesco Francini Gruppo Tassullo di Sali e Giorgi che parlerà della calce naturale nel restauro. Strumentazione laser di ultima generazione e avanzate tecniche hanno guidato l’intervento di Fonte Gaia del ‘cantiere-scuola’ della Scuola Edile per recuperare al suo precario stato di conservazione: dalla sua realizzazione nel 1869 gli interventi sono stati sporadici; solo nel 1970 l’Opificio delle Pietre Dure eseguì un consolidamento con fluorosilicati.